В Финляндии пообещали чаще выдавать россиянам шенгенские визы на пять лет

Консул Финляндии в РФ Юсси Палмен в интервью РИА Новости заявил, что власти страны будет более лояльно относиться к россиянам и станут чаще выдавать шенгенские визы на пять лет.

Данная мера обусловлена обновлением со 2 февраля странами Евросоюза Визового кодекса, направленного на облегчение визовых процедур и решение вопросов с нелегальной миграцией.

«Со 2 февраля станет возможным оформление шенгенской визы в Финляндию на пять лет при том условии, что у заявителя за последние три года была оформлена многократная виза на два года и была использована в соответствии с правилами и без нареканий», — сказал Юсси Палмен.

Консул отметил, что благодаря обновлению кодекса страны Евросоюза смогут унифицировать критерии по выпуску виз и срокам их действия, вне зависимости от пункта подачи документов на территории России.

«Теперь с новым кодексом данное правило становится более понятным и легким к применению для всех государств-членов. Шенгенский код позволяет постепенно продлевать срок действия визы, но только до пяти лет, поэтому, например, десятилетняя виза будет невозможна из любой страны Шенгенского соглашения. Как правило, паспорта действительны в течение пяти лет, поэтому продление визы на больший срок было бы неудобно даже с этой точки зрения», — пояснил Юсси Палмен.

Условия выдачи шенгенской визы остались прежними. Ее стоимость на пять лет не имеет отличие от простой туристической и составляет 35 евро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России вступают новые правила выдачи шенгенской визы.