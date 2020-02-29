Органы опеки забрали двоих детей из наркопритона под Петербургом

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Игорь Рязов
Эксклюзив 26

Через полчаса после изъятия детей соседи увидели в квартире их мать. Женщина шаталась.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Max und Moritz,

Органы опеки изъяли двоих детей из стихийного наркопритона в городе Красное село под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 28 февраля в доме № 30 на Театральной улице. Хозяин одной из комнат, расположенной по соседству с проблемными жильцами, рассказал о приходе в квартиру полицейских, медиков и органов опеки.

Находилась ли мать детей дома во время их изъятия, достоверно не известно. Однако через 30 минут после ухода всех служб, она, шатаясь, прошла по коридору по направлению к своим дверям. По всей видимости, женщина была в нетрезвом виде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве раскрыли наркопритон, где развращали несовершеннолетних девочек.

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