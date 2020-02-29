Елена Степаненко раскрыла секрет похудения после развода
66-летняя телезвезда утверждает, что сбросила вес на колбасе и пирожках.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Maxim Burlak
Елена Степаненко раскрыла секрет похудения после развода с юмористом Евгением Петросяном. Артистка избавилась от 42 лишних килограмм — она похудела со 110 до 68 килограмм. При этом 66-летняя телезвезда утверждает, что она не исключала из меню любимых продуктов — пирожков и колбасы. Об этом сообщает Nation News.
Знаменитость рассказала — она кушала все, что хотела, правда, очень тщательно пережевывала пищу до кашеобразной консистенции. По словам Степаненко, она ела больше шести раз в день, и каждый прием пищи длился очень долго.
«Мозг „поймет“, что насыщение наступило лишь через 20 минут после первого кусочка», — сказала экс-супруга Петросяна.
Однажды Елена Степаненко объяснила, что заставило ее так сильно похудеть.
«Да, не балерина, и мне не 20, но все равно хочется смотреть на себя с удовольствием», — заявила звезда.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что резко похудевшая Елена Степаненко опровергла слухи о болезни.
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