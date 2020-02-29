Елена Степаненко раскрыла секрет похудения после развода с юмористом Евгением Петросяном. Артистка избавилась от 42 лишних килограмм — она похудела со 110 до 68 килограмм. При этом 66-летняя телезвезда утверждает, что она не исключала из меню любимых продуктов — пирожков и колбасы. Об этом сообщает Nation News.

Знаменитость рассказала — она кушала все, что хотела, правда, очень тщательно пережевывала пищу до кашеобразной консистенции. По словам Степаненко, она ела больше шести раз в день, и каждый прием пищи длился очень долго.

«Мозг „поймет“, что насыщение наступило лишь через 20 минут после первого кусочка», — сказала экс-супруга Петросяна.

Однажды Елена Степаненко объяснила, что заставило ее так сильно похудеть.

«Да, не балерина, и мне не 20, но все равно хочется смотреть на себя с удовольствием», — заявила звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что резко похудевшая Елена Степаненко опровергла слухи о болезни.