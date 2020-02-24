«Боятся правды»: Черышева о запрете на въезд в ЕС корреспонденту МИЦ «Известия»
Андрея Захарова не пустили в Прибалтику и аннулировали Шенген на три года по запросу Эстонии. По словам шеф-редактора Sputnik, от страны, где нет свободы слова, такое решение ожидаемо.
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Фото, видео: ТАСС/Zuma, 5-tv.ru
Руководитель представительства МИА «Россия сегодня» в Эстонии и шеф-редактор издания Sputnik Елена Черышева прокомментировала запрет на въезд в Евросоюз корреспондента МИЦ «Известия» Андрея Захарова. Когда журналист вместе со съемочной группой прилетел в Латвию, его не пустили в страну. Без объяснения причин ему аннулировали шенгенскую визу по запросу Эстонии.
Черышева полагает, что подобное решение со стороны эстонских властей вполне ожидаемо. В интервью 5-tv.ru она напомнила, что в этой стране несправедливо притесняли журналистов Sputnik, что говорит об отсутствии свободы слова в государстве.
«Эстония и другие прибалтийские страны не раз демонстрировали недружественное отношение к журналистам из России. Что ожидать от страны, которая своих собственных граждан гнобит за то, что они работают в российском средстве массовой информации. Они не позволяют журналистам выбирать редакцию, в которой они хотят работать. Ни о какой свободе слова в этих странах речи быть не может», — подчеркнула шеф-редактор издания.
Она добавила, что сегодня в Эстонии отмечается День независимости. Причем по мнению Черышевой, очень парадоксально, что праздник посвящен тем ценностям, которых в стране нет.
«Эстония сегодня отмечает День независимости, но это очень непонятный для нас праздник, потому что ни о какой независимости речи не идет. <…> Одна сплошная цензура. Они боятся российских журналистов. Они боятся, что российские журналисты говорят правду. Они боятся просто правды», — подытожила руководитель представительства МИА «Россия сегодня» в Эстонии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пикет у посольства Эстонии в Москве проводится в поддержку журналистов Sputnik, которые были незаконно притесняемы в балтийской республике.
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