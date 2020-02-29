Политолог и глава СЖР объяснили, почему Андрея Захарова лишили Шенгена

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и ведущий журналист и политолог Юрий Кот в беседе с 5-tv.ru прокомментировали ситуацию вокруг инцидента с выдворением корреспондента МИЦ «Известия» Андрея Захарова из Прибалтики и лишения его шенгенской визы на пять лет.

Так, по словам Соловьева, подобное происходит с россиянами не в первый раз. Вероятнее всего, таким образом прибалтийские власти пытаются заглушить российский голос на своей территории, используя при этом не совсем законные методы.

Кроме того, он добавил: как только стало известно о ситуации с Захаровым, от имени Союза журналистов РФ в посольства Латвии и Эстонии были направлены заявления с просьбой дать комментарий. Однако в ответ пришли лишь отписки.

«Там сказано, что господин Захаров не допущен на территорию государства, не потому что это связано с его профессиональной деятельностью, а потому что третье государство запретило въезд на территорию шенгенской зоны», — пояснил Соловьев.

По мнению эксперта, это заведомо ложная информация, поскольку властям Прибалтики не выгодно российское присутствие, и они всячески стремятся воспрепятствовать распространению правдивой информации.

«Это уже не первый раз происходит. По крайней мере, мы теперь понимаем, чего добивается Эстония. <…> Они, конечно, открывают свои карты. Мы обязательно доведем мнение эстонского руководства до международной федерации журналистов, до ОБСЕ. Посмотрим, как они на это отреагируют», — подчеркнул глава СЖР.

В свою очередь Юрий Кот пояснил, что таким образом западные партнеры России демонстрируют свое истинное лицо — они не соблюдают ни единого демократического принципа. Их особое желание выглядеть по-европейски в какой-то мере убивает в них все человеческое.

«Они рассказывают нам про демократию, о том, что это якобы свободы. По факту получается совсем другое. Это более тоталитарный режим, в котором любое инакомыслие, любая свобода мысли или мнения — чужие и непривычные», — отметил политолог.

В частности, Кот подчеркнул, что Прибалтика всячески стремится подражать западным странам, то есть хочет показать свою антирусскость. Для них это — цель номер один, поэтому власти Латвии и Эстонии сделают все возможное, чтобы унизить и оскорбить именно русского человека. Политолог напомнил, что подобное поведение мы уже наблюдали в годы Великой Отечественной войны.

«Я переживаю только об одном, как бы это не закончилось мордобитием. Это уже было в 1812 году. И закончилось быстро. Второй раз — повторилось в 1941-м. Очень надеюсь что третий раз им не придется объяснять. Хотя, как говорят у нас у русских — бог любит троицу», — резюмировал Юрий Кот.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru стали известны причины, по которым корреспонденту МИЦ «Известия» Андрею Захарову аннулировали Шенген.