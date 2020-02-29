В Эстонии раскрыли причины аннулирования Шенгена у корреспондента МИЦ «Известия»

Власти Эстонии ответили на запрос МИЦ «Известия» о том, на каком основании корреспонденту Андрею Захарову был аннулирован Шенген на три года, из-за чего он не смог в начале этой недели въехать в Латвию, куда он прибыл в командировку.

«По данным Департамента полиции безопасности, имеется достаточное основание полагать, что действия Андрея Захарова могут представлять угрозу безопасности и публичному порядку Эстонской Республики или какого-либо другого государства-члена Европейского Союза (далее по тексту ЕС), Шенгенской конвенции или НАТО», — говорится в официальном ответе.

Кроме того, журналисту запрещен въезд не на три года, как сообщалось ранее, а на пять лет. Далее по тексту становится понятно, что камнем преткновения стала его профессиональная деятельность, которую власти Эстонии называют «частью враждебной деятельности РФ».

В частности, возмущение прибалтийского государство вызвали материалы, которые Андрей сделал в сентябре 2019 года. Один из них был посвящен преподаванию в Эстонии истории национального гей-сообщества. А второй касался отказа местных властей от официальных мероприятий в память о 75-летии освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков.

«Один репортаж был основан на нарративе российской исторической пропаганды, а второй пренебрежительно отзывался об ЛГБТ-сообществе», — говорится в документе.

Что именно не понравилось эстонским властям в материалах Захарова остается загадкой, так как за обтекаемыми формулировками — «российская пропаганда» и «рука Кремля» — детально ничего не понять. И проще спрятаться от объяснений еще за одним термином:

«Конкретные фактические и лежащие в основании позиции Департамента полиции безопасности существенные обстоятельства касательно ставящей под угрозу безопасность Эстонской Республики деятельности Андрея Захарова считаются государственной тайной и с этим Министерство внутренних дел было дополнительно ознакомлено меморандумом Департамента полиции безопасности № 1.2-12/20/1 от 03.01.2020 под грифом „секретно“», — объяснили они невозможность аргументации.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий руководителя представительства МИА «Россия сегодня» в Эстонии и шеф-редактора издания Sputnik Елены Черышевой, в котором она назвала действия Эстонии трусливыми, так как они бояться правды, а все это говорит об отсутствии свободы слова в государстве.