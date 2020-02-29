Массовая драка фанатов «Динамо» и «Спартака» произошла в Москве, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

По его словам, массовая драка с участием более 50 человек произошла на Ленинградском проспекте 27, недалеко от стадиона «ВТБ-Арена». Якобы столкновение началось еще в троллейбусе, на подъезде к стадиону, но вскоре переместилось на улицу около отеля «Советский».

«Массовая драка с участием более 50 человек произошла на Ленинградском проспекте 27, недалеко от стадиона ВТБ-Арена дрались футбольные фанаты», — сказал собеседник агентства.

Информация о пострадавших уточняется. В данный момент на «ВТБ-Арене» проходит футбольный матч «Динамо» — «Спартак».

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