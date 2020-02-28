Не плачь: две женщины подрались во время выступления Булановой в Рязани
Инцидент произошел на концерте «Легенды 80-х и 90-х».
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Anatoly Lomohov, ВКонтакте @rzn_city
Во время выступления российской певицы Татьяны Булановой на концерте «Легенды 80-х и 90-х» в Рязани.
Как видно на кадрах, опубликованных в социальной сети, только артистка начала исполнение одного из своих главных хитов «Не плачь», две зрительницы в первом ряду вцепились друг другу в волосы. Их попытались разнять, но безуспешно и в разборку включились еще несколько человек.
Через некоторое время зачинщиц драки все же удалось растащить по разным углам.
К слову, Татьяна Буланова решила не обращать на происходящее в зале и с привычной ей душевной нотой продолжила исполнение трогательной женской композиции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что после драки на концерте группы "Алиса" в Череповце были задержаны почти 30 человек.
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