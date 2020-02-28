Не плачь: две женщины подрались во время выступления Булановой в Рязани

Во время выступления российской певицы Татьяны Булановой на концерте «Легенды 80-х и 90-х» в Рязани.

Как видно на кадрах, опубликованных в социальной сети, только артистка начала исполнение одного из своих главных хитов «Не плачь», две зрительницы в первом ряду вцепились друг другу в волосы. Их попытались разнять, но безуспешно и в разборку включились еще несколько человек.

Через некоторое время зачинщиц драки все же удалось растащить по разным углам.

К слову, Татьяна Буланова решила не обращать на происходящее в зале и с привычной ей душевной нотой продолжила исполнение трогательной женской композиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что после драки на концерте группы "Алиса" в Череповце были задержаны почти 30 человек.