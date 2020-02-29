Политолог Юрий Светов об аннулировании Шенгена журналиста Андрея Захарова

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Светлана Шевченко
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Ранее Эстония запретила корреспонденту МИЦ «Известия» въезд на территорию стран шенгенского соглашения сроком на пять лет.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Политолог Юрий Светов считает, что инцидент с корреспондентом МИЦ «Известия» Андреем Захаровым является целенаправленной позицией эстонских властей, созданной для формирования подконтрольного им информационного пространства.

«Это целенаправленная позиция для того, чтобы из Эстонии шла только та информация, которую они считают нужным и важным», — отметил Светов.

Он напомнил, что в Прибалтике в последнее время ограничение деятельности российских журналистов стало нормой, в частности деятельность сотрудников Sputnik.

С ним согласен и политолог Дмитрий Абзалов. По его словам, подобные действия являются попыткой давления на СМИ, что говорит о слабости позиции эстонских властей.

«У нас такие примеры бывали в Великобритании. Мы берем пример с RT. С этой точки зрения это попытка убрать информационную составляющую. Это забавно на самом деле. В современном мире, где есть форматы коммуникаций, где трансграничные передачи информации через интернет, пытаться заблокировать канал именно по лицензии. Достаточно глупо и бессмысленно», — пояснил он, добавив, что это скорее политическое решение, чем реальное информационное действие, которое имеет некие последствия.

5-tv.ru

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