Политолог Юрий Светов об аннулировании Шенгена журналиста Андрея Захарова
Ранее Эстония запретила корреспонденту МИЦ «Известия» въезд на территорию стран шенгенского соглашения сроком на пять лет.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Политолог Юрий Светов считает, что инцидент с корреспондентом МИЦ «Известия» Андреем Захаровым является целенаправленной позицией эстонских властей, созданной для формирования подконтрольного им информационного пространства.
«У нас такие примеры бывали в Великобритании. Мы берем пример с RT. С этой точки зрения это попытка убрать информационную составляющую. Это забавно на самом деле. В современном мире, где есть форматы коммуникаций, где трансграничные передачи информации через интернет, пытаться заблокировать канал именно по лицензии. Достаточно глупо и бессмысленно», — пояснил он, добавив, что это скорее политическое решение, чем реальное информационное действие, которое имеет некие последствия.
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