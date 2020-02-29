Политолог Юрий Светов об аннулировании Шенгена журналиста Андрея Захарова

«Это целенаправленная позиция для того, чтобы из Эстонии шла только та информация, которую они считают нужным и важным», — отметил Светов.

Он напомнил, что в Прибалтике в последнее время ограничение деятельности российских журналистов стало нормой, в частности деятельность сотрудников Sputnik.