Как использовать сухой лед на празднике и не убить гостей

Диоксид углерода или сухой лед на праздниках никому не причинит вреда, если с ним правильно обращаться, уверена организатор праздников Татьяна Бон. По ее словам, даже в бассейн его высыпать безопасно, но не в таких объемах, как это было сделано на дне рождения столичного блогера Катерины Диденко, где в результате скончались три человека.

«Это глупо, возможно, людям было некуда девать деньги на 25 килограммов сухого льда, тем более в бассейне», — сказала Бон в интервью URA.RU.

По мнению специалиста, избежать подобных трагедий можно, если, во-первых, сотрудничать с проверенными организациями. Во время праздников обычно используют гораздо меньше сухого льда и совсем в других целях — для эффектного шоу с напитками или на свадьбах во время первого танца молодых. В последнем случае специальная установка заряжается совсем небольшим количеством диоксида углерода.

«Тяжелый дым стелется по полу, никак не влияет на людей. Когда его запускают, всегда следят, чтобы люди не бегали, чтобы рядом не было детей. Нужно сделать несколько шагов — и он развеивается, никакого запаха от него нет», —пояснила Татьяна.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 28 февраля на вечеринке в честь дня рождения в бассейне. 5-tv.ru публиковал видео, снятое за несколько минут до гибели людей — молодые люди высыпают в воду сухой лед, а потом ныряют туда сами.