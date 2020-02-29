«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
В результате происшествия скончались три человека.
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Фото, видео: Instagram @newsrussia27, 5-tv.ru
В сети появилось видео момента засыпания сухого льда в бассейн московской сауны, в результате которого скончались три человека.
На кадрах видно, как компания молодых людей в специальных защитных костюмах весело засыпает вещество в воду. После этого один из гостей ныряет в бассейн.
«Он умер! Все, его больше нет!» –сказали в шутку за кадром.
Известно, что во время празднования дня рождения инстаблогера Екатерины Диденко гости вечера засыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. Из-за химической реакции началось резкое распространение углекислого газа. Находившиеся в бассейне начали задыхаться, потеряли создание и утонули.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по факту происшествия в банном комплексе Москвы возбуждено уголовное дело.
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