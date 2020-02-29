Эксперт объяснил причину массового отравления людей химикатами в московской сауне

Источник 5-tv.ru рассказал, почему не удалось избежать массового отравления людей химикатами в московской сауне. Предварительно, в результате происшествия скончались три человека, еще пять находятся в больнице.

«Они кинули сухой лед в бассейн, произошла реакция с водой, выделился углекислый газ. Именно им и надышались погибшие. Прибывшие медики спасти их никак не могли», — рассказал собеседник 5-tv.ru.

По его словам, основной причиной трагедии является отравление газом. Однако на негативное развитие ситуации повлияли еще несколько факторов.

«Они были пьяные и не могли почувствовать наступление действия газа — он тяжелее воздуха, скопился в закрытом помещении быстро. Многие отравившиеся еще и попадали в бассейн, что к отравлению добавило еще и утопление. Ребята кинули избыточное количество (25 килограмм) сухого льда, не учитывая, что сауна находится в подвальном помещении. Газ тяжелее воздуха, и там слабая вентиляция. На открытом воздухе, где хорошо проветривается, такого не было бы», — утверждает специалист.

Инцидент произошел во время празднования дня рождения известного блогера-миллионника Екатерины Диденко. Кто-то из гостей насыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда. Из-за химической реакции началось резкое распространение углекислого газа. Помещение стало быстро заполняться дымом. Находившиеся в бассейне получили химические ожоги, начали задыхаться и потеряли создание в воде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по факту трагедии в московской сауне возбуждено уголовное дело.