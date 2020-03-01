Беременная Шубская выложила в сеть новое фото с мужем

Беременная Анастасия Шубская выложила в сеть стильный черно-белый снимок, на котором позирует с мужем Александром Овечкиным в платье, подчеркивающем сильно округлившийся живот. О том, что младшая дочь Веры Глаголевой и знаменитого хоккеиста Washington Capitals Александра Овечкина ждут второго ребенка, стало известно буквально пять дней назад. Тогда Анастасия опубликовала семейное фото, на котором видно, что срок беременности уже немаленький.

«Респект, красивой паре!»

«Какие вы хорошие, взрослые, скромные, понимающие друг друга… так держать!»

«Любовь. Душа. Счастье», — комментируют новый снимок подписчики.

Instagram @nastyashubskaya

Фанаты звездной пары, еще не успевшие толком переварить новость, продолжают гадать, девочка или мальчик родится на этот раз, приводя каждый свои аргументы. Многие восхищаются, что Анастасия остается тоненькой, как тростинка, несмотря на интересное положение.

«Судя по животику, второй сыночек будет»

«Еще один хоккеист!»

«По традиции заложенной в 2018 году, в этом году надо брать кубок Стэнли».

Первый сын Сергей родился у Овечкина и Шубской в августе 2018 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что смертельно больная Вера Глаголева зажигательно танцевала на свадьбе младшей дочери летом 2017 года — за месяц до ухода из жизни.