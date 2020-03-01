Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
Президент также подписал закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников.
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Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин подписал 1 марта ряд законов. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Во-первых, подпись главы государства появилась под законом о расширении программы маткапитала. Ее продлили до 2026 года, а также ввели ежегодную индексацию выплат. Деньги теперь смогут получить семьи, в которых первый ребенок родился с 1 января 2020 года, — по 466 тысяч рублей. При рождении или усыновлении последующих детей будет выплачиваться по 616 тысяч.
Во-вторых, Путин подписал закон о бесплатном питании для школьников. Оно будет представляться не реже одного раза в день учащимся с первого по четвертый классы. Финансировать исполнение закона будет государство. Также закон вводит понятие «здоровое питание». Школы будут обязаны учитывать при составлении меню сведения о состоянии здоровья детей.
В-третьих, подписан закон о введении в России звания «Город трудовой доблести». Его будут присваивать российским городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне». В таких населенных пунктах обязательно будут праздновать 1 мая, 9 мая и День города, устраивая праздничные салюты.
Кроме этого, президент подписал закон о праве федеральных властей обращаться к СМИ или операторам связи для передачи экстренной информации; об увеличении денежного довольствия военных за счет введения надбавки за командование подразделением; об отмене необходимости получать спецразрешения для перевозки опасных грузов, если они нужны государству.
Как сообщал 5-tv.ru, расширение программы маткапитала и введение бесплатного питания для школьников Владимир Путин анонсировал 15 января в послании Федеральному собранию.
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