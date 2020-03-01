«Давно на меня взъелся»: бьюти-блогер Петров рассказал об избиении соседом

Популярный бьюти-блогер Андрей Петров рассказал, как он и его приятель Дмитрий Городецкий были избиты в Москве. О подробностях конфликта с соседом молодой человек сообщил в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

«На меня и моих друзей совершили нападение. Это был сосед, ну, из соседней квартиры, который уже давно на меня взъелся. Не знаю за что. Он пожаловался на громкую музыку из моей квартиры, вызвал полицию, <…> и ждал полицейских внизу, ждал, когда мы спустимся вниз», — рассказал Петров.

Парни вышли из квартиры до приезда полиции. Внизу между ними и соседом вспыхнул конфликт.

«Мы спускаемся из квартиры, выходим из дома, там он хватает меня за руку, держит, не отпускает. Я вырываюсь и в итоге, спустя три-четыре попытки вырваться, я пшикнул ему в лицо из баллона. И он, короче, в ярости бросается на моего друга, избивает его. Вот вкратце такая история. Я написал на него заявление», — сказал бьюти-блогер.

Вместе с приятелем он уже обратился в больницу, чтобы снять побои. По словам Петрова, у него после драки оказался поврежден палец и появились ссадины. У друга более серьезные травмы.

На страницу Андрея Петрова в Instagram подписаны 880 тысяч пользователей. Он известен обзорами салонов красоты.

Как сообщал 5-tv.ru, вместе с Андреем Петровым сосед избил его друга, бьюти-блогера Дмитрия Городецкого (почти 50 тысяч подписчиков). Последний выложил в сети фото и видео своего лица, на котором видно множество гематом.