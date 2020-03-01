Москвич избил бьюти-блогера Петрова и его друга за слишком громкую музыку
Вместе с популярным блогером пострадал его приятель Дмитрий Городецкий, который также ведет активную жизнь в соцсетях.
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Фото, видео: Instagram @andrewpetrov1
Житель Москвы избил бьюти-блогеров Андрея Петрова и Дмитрия Городецкого. Последний показал последствия конфликта на своей странице в Instagram.
«Сегодня я проснулся только с одной мыслью: „Хоть бы мне это приснилось…“ Но этот кошмар действительно произошел со мной этой ночью и такого „хайпа“ я не пожелал бы никому!» — написал Городецкий.
Запись Городецкий проиллюстрировал фотографией своего лица, на котором видно множество гематом. В сторис блогер также выложил кадры, на которых побои видно с разных ракурсов.
Из рассказа в профиле молодого человека можно понять, что в ночь на 1 марта он с приятелем Андреем Петровым устроил вечеринку. Молодые люди танцевали и слушали музыку.
Как стало известно 5-tv.ru, именно это стало причиной последующего избиения. Один из соседей сначала жаловался на шум, а потом решил подстеречь бьюти-блогеров возле дома. Когда те вышли, мужчина схватил одного за руку и не отпускал. В ответ ему брызнули в лицо из баллончика, завязалась драка. В больнице у молодых людей зафиксировали ушибы мягких тканей головы.
Ранее 5-tv.ru сообщал о другом происшествии с блогером в Москве — несколько человек погибли в сауне, отмечая день рождения «аптечного Ревизорро» Екатерины Диденко.
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