Москвич избил бьюти-блогера Петрова и его друга за слишком громкую музыку

Житель Москвы избил бьюти-блогеров Андрея Петрова и Дмитрия Городецкого. Последний показал последствия конфликта на своей странице в Instagram.

«Сегодня я проснулся только с одной мыслью: „Хоть бы мне это приснилось…“ Но этот кошмар действительно произошел со мной этой ночью и такого „хайпа“ я не пожелал бы никому!» — написал Городецкий.

Instagram @amendima1

Запись Городецкий проиллюстрировал фотографией своего лица, на котором видно множество гематом. В сторис блогер также выложил кадры, на которых побои видно с разных ракурсов.

Из рассказа в профиле молодого человека можно понять, что в ночь на 1 марта он с приятелем Андреем Петровым устроил вечеринку. Молодые люди танцевали и слушали музыку.

Как стало известно 5-tv.ru, именно это стало причиной последующего избиения. Один из соседей сначала жаловался на шум, а потом решил подстеречь бьюти-блогеров возле дома. Когда те вышли, мужчина схватил одного за руку и не отпускал. В ответ ему брызнули в лицо из баллончика, завязалась драка. В больнице у молодых людей зафиксировали ушибы мягких тканей головы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом происшествии с блогером в Москве — несколько человек погибли в сауне, отмечая день рождения «аптечного Ревизорро» Екатерины Диденко.