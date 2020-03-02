«Я еще ого-го»: Регина Тодоренко показала эффектную растяжку
Восхищенные поклонники сравнили телеведущую с Анастасией Волочковой и Викторией Бекхэм.
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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko
Растяжка Регины Тодоренко вызвала интерес у ее подписчиков в Instagram. Телеведущая выложила в личный блог несколько снимков со съемок программы о детях и материнстве «Регина +1». На одном из них она выполняет акробатический трюк в кольце под потолком, а на другом почти садится на шпагат, закинув одну ногу поперек кресла.
«Работаю всегда только в таком положении. Наша пластика — это выражение наших мыслей! Даже мне интересно, что я хотела сказать этой позой?» — написала Тодоренко. На этот вопрос она предложила ответить поклонникам.
В комментариях удивленные фанаты предложили несколько вариантов ответа, а заодно сравнили любимицу с Анастасией Волочковой. Балерина известна пользователям соцсети своей любовью к шпагатам. Другим Регина напомнила жену прославленного футболиста, певицу, актрису и модель Викторию Бекхэм.
«Первое фото точно про вас: «Широко по жизни шагая»;
«Вот так я переступаю через хейтеров»;
«Вы хотели сказать: „я еще ого-го“»;
«По стопам Волочковой»;
«Виктория Бекхэм так же позирует на диванчике», — ответили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Регина Тодоренко устроила веселые танцы на съемочной площадке.
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