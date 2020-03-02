Обнаженная Бочкарева в ванне поблагодарила петербуржцев за теплый прием

Горячее фото Натальи Бочкаревой лишило сна ее поклонников. Артистка выложила снимок, на котором лежит в ванне с пеной. В кадре видны ее обнаженные плечи и согнутая в колене левая нога. Самое интересное она скрыла от глаз фанатов, но эффект все равно произвела.

Таким способом звезда поблагодарила жителей Северной столицы за теплый прием. Вечером она отыграла в спектакле-водевиле «Ханума» по мотивам классической грузинской пьесы Авксентия Цагарелли.

Instagram @natalia_bochkareva_official

«Питер, зрители, огромное спасибо! Сегодня была особая атмосфера зала и овации! Я счастлива!» — написала Бочкарева.

В ответ фолловеры наградили актрису комплиментами и пожелали, чтобы подобных фото было больше.

«Вау! Вау! Вау! Шикарненько! Наталья, класс!»

«Ходячий секс»;

«Господи, какая же красота! Побольше бы таких фото»;

«Вы обворожительны»;

«Весеннее обострение», — откликнулись в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Бочкарева запечатлела на камеру, как дочь поедает торт.