Обнаженная Бочкарева в ванне поблагодарила петербуржцев за теплый прием
Актриса участвовала в спектакле «Ханума» по мотивам классической грузинской пьесы Авксентия Цагарелли.
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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official
Горячее фото Натальи Бочкаревой лишило сна ее поклонников. Артистка выложила снимок, на котором лежит в ванне с пеной. В кадре видны ее обнаженные плечи и согнутая в колене левая нога. Самое интересное она скрыла от глаз фанатов, но эффект все равно произвела.
Таким способом звезда поблагодарила жителей Северной столицы за теплый прием. Вечером она отыграла в спектакле-водевиле «Ханума» по мотивам классической грузинской пьесы Авксентия Цагарелли.
«Питер, зрители, огромное спасибо! Сегодня была особая атмосфера зала и овации! Я счастлива!» — написала Бочкарева.
В ответ фолловеры наградили актрису комплиментами и пожелали, чтобы подобных фото было больше.
«Вау! Вау! Вау! Шикарненько! Наталья, класс!»
«Ходячий секс»;
«Господи, какая же красота! Побольше бы таких фото»;
«Вы обворожительны»;
«Весеннее обострение», — откликнулись в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Бочкарева запечатлела на камеру, как дочь поедает торт.
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