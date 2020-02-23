Наталья Бочкарева запечатлела на камеру, как дочь поедает торт — видео
Актриса поздравила наследницу с 12-летием в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official
Дочь звезды ситкома «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой Мария отметила 12-летие в кругу семьи. В сторис на странице знаменитости в Instagram появилось видео, как именинница откусывает праздничный шоколадный торт под поздравления гостей.
Также актриса разместила трогательный пост в честь дня рождения младшей дочери. Бочкарева рассказала, что они целый день катались по Москве, играли в квест, а под вечер направились в ресторан, чтобы отметить праздник.
«Желаю каждому иметь в этой жизни не просто дочь, но и настоящего друга! В общем, с Днем Рождения, лучшая девочка на Земле!» — трогательно подписала публикацию звезда.
Фолловеры присоединились к поздравлению звездной мамы и написали свои пожелания наследнице Бочкаревой.
«Маша очень красивая»;
«Марию поздравляем с днем рождения! Пусть ей всегда сопутствует удача!»;
«Поздравляю! Маша — копия мамы»;
«Поздравляю тебя и твою дочурку!!!» — прокомментировали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бочкарева рассказала, как воспитывает детей.
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