«Рапунцель»: Кайли Дженнер удивила фанатов невероятной прической
Смелое бьюти-преображение понравилось не всем поклонникам самой молодой миллиардерши.
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Фото, видео: Instagram @kyliejenner
Американская бизнесвумен Кайли Дженнер выложила в Instagram провокационный снимок. Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» позирует в эротичной позе у бассейна. 22-летняя знаменитость для кадра предпочла бежевый купальник и темно-коричневые кроссовки. Однако главной изюминкой снимка оказалась невероятно длинная коса, которая струилась вдоль спины Дженнер.
Не у всех поклонников кадр вызвал положительные эмоции. Многих такая прическа повергла в шок. Фанатам причудилось, что по спине модели ползет змея.
«Длинная коса выглядит немного жутко»;
«Испугался за Кайли. Подумал, что змея скользит по ее спине»;
«Я люблю тебя, но глядя на фото сразу подумал о крысином хвосте», — отметили пользователи сети.
Большинству все-таки понравился кадр: за несколько часов снимок оценили свыше четырех миллионов фолловеров. Преданные фанаты с воодушевлением восприняли новую прическу Кайли. Они сравнили ее с одной из главных сказочных героинь, а также с центральным персонажем фантастического фильма.
«Рапунцель»;
«Аватар»;
«Великолепная», — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что самая молодая миллиардерша нарядила двухлетнюю дочь в кроссовки за 100 тысяч рублей.
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