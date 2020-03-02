«Рапунцель»: Кайли Дженнер удивила фанатов невероятной прической

Американская бизнесвумен Кайли Дженнер выложила в Instagram провокационный снимок. Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» позирует в эротичной позе у бассейна. 22-летняя знаменитость для кадра предпочла бежевый купальник и темно-коричневые кроссовки. Однако главной изюминкой снимка оказалась невероятно длинная коса, которая струилась вдоль спины Дженнер.

Не у всех поклонников кадр вызвал положительные эмоции. Многих такая прическа повергла в шок. Фанатам причудилось, что по спине модели ползет змея.

«Длинная коса выглядит немного жутко»;

«Испугался за Кайли. Подумал, что змея скользит по ее спине»;

«Я люблю тебя, но глядя на фото сразу подумал о крысином хвосте», — отметили пользователи сети.

Instagram @kyliejenner

Большинству все-таки понравился кадр: за несколько часов снимок оценили свыше четырех миллионов фолловеров. Преданные фанаты с воодушевлением восприняли новую прическу Кайли. Они сравнили ее с одной из главных сказочных героинь, а также с центральным персонажем фантастического фильма.

«Рапунцель»;

«Аватар»;

«Великолепная», — написали фанаты.

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