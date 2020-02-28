Самая молодая миллиардерша нарядила двухлетнюю дочь в кроссовки за 100 тысяч рублей
До этого Кайли Дженнер подарила малышке кольцо с бриллиантом.
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Фото, видео: Instagram @kyliejenner
Самая молодая миллиардерша в мире 22-летняя Кайли Дженнер продолжает демонстрировать невероятную щедрость по отношению к единственной дочке — двухлетней Сторми. Однажды популярная модель подарила ребенку бриллиантовое кольцо, а до этого нарядила девочку в умопомрачительный дизайнерский наряд.
На этот раз Кайли Дженнер опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых малышка Сторми позирует в дорогом стильном аутфите. На девочке надет черный спортивный костюмчик, а в руках она держит, украшенную стразами, сумочку от Alexander Wang. Ножки маленькой модницы обуты в оригинальные кроссовки Nike Air Jordan 1 Retro High OG. Такая обувь стоит на Amazon около 100 тысяч рублей.
Фотографии Сторми в стильном образе пришлись подписчикам ее мамы по вкусу. Меньше чем за сутки публикация набрала десять миллионов лайков и около 60 тысяч комментариев пользователей.
«Сладкая!»
«Такая принцесса!»
«Сторми демонстрирует идеальный стиль», — написали фолловеры.
Маленькая Сторми — единственная дочь Кайли Дженнер и ее возлюбленного 27-летнего американского трэп-исполнителя и продюсера Трэвиса Скотта.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кайли Дженнер вывезла малышей на тыквенную ферму для подготовки к Хэллоуину.
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