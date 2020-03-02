МИД России призвал ОБСЕ дать оценку ситуации с аннулированием визы журналисту «Известий»
Эстонские власти заявили, что репортажи корреспондента Андрея Захарова якобы опасны не только для Прибалтики, но и для всего Евросоюза.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
Произволом назвали в российском МИДе решение Эстонии запретить въезд в Шенгенскую зону для журналиста «Известий».
Визу корреспондента Андрея Захарова аннулировали, так как его репортажи якобы опасны не только для Прибалтики, но и для всего Евросоюза. Российские дипломаты назвали произошедшее грубейшим нарушением свободы слова и призвали ОБСЕ дать оценку ситуации.
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