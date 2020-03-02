МИД России призвал ОБСЕ дать оценку ситуации с аннулированием визы журналисту «Известий»

Произволом назвали в российском МИДе решение Эстонии запретить въезд в Шенгенскую зону для журналиста «Известий».

Визу корреспондента Андрея Захарова аннулировали, так как его репортажи якобы опасны не только для Прибалтики, но и для всего Евросоюза. Российские дипломаты назвали произошедшее грубейшим нарушением свободы слова и призвали ОБСЕ дать оценку ситуации.

Что так испугало эстонские власти, разбиралась Алиса Паршакова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как политолог Межевич высмеял Эстонию за решение об аннулировании визы Захарова.