Политолог Межевич высмеял Эстонию за решение об аннулировании визы Захарова

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в интервью 5-tv.ru прокомментировал ситуацию вокруг аннулирования шенгенской визы корреспондента МИЦ «Известия» Андрея Захарова за материал о латвийских легионерах СС.

Политолог считает: подобной инициативы стояло ожидать от эстонских коллег. Поскольку они всегда были замкнуты и желали закрыться от всего соседствующего. Тот факт, что Эстония участвует в Европейском союзе — ничего не значит. Потому, как она входит в состав ЕС и одновременно саботирует его решения. В частности, в сфере миграционной политики.

Так, прибалтийское государство не желает пускать на свою территорию не только мигрантов из Азии и Африки, но и всех тех, кто с их точки зрения представляет угрозу безопасности. Для того, чтобы хоть как-то повлиять на этот процесс, Министерство внутренних дел Эстонии потрудилось и составило собственный документ.

«МВД составляло эту бумагу на основании решения полиции безопасности, что в переводе на русский язык — политической полиции Эстонской Республики. Отсюда специфика текста и по форме, и по содержанию», — пояснил Межевич.

Комментируя выдержу из официального ответа Прибалтики, где эстонская сторона назвала журналиста Андрея Захарова человеком, который передает тенденциозные, раздувающие вражду мессенджеры по просьбе Кремля, политолог заявил: это напоминает бред сумасшедшего. По мнению Николая Межевича, любую информацию с той или иной стороны можно представить, как тенденциозную.

Вместе с тем политолог отметил: Эстония, конечно, может ссылаться на внутреннее право, которое позволяет запретить любому гражданину въезд в страну по подозрению в угрозе ее безопасности. Также она может взорвать все мосты в Нарве, перекопать все пограничные пункты и изолировать себя. Но беспочвенно обвинять корреспондента МИЦ «Известия» и настаивать, что Москва хочет восстановить Российскую Империю — глупо.

«Теперь мы знаем, что Андрей Захаров, Пятый канал и вся Россия хочет восстановить Российскую Империю. Это новость. Это говорит о предельно низком интеллектуальном уровне авторов этого документа», — заявил Межевич.

В заключение политолог порекомендовал россиянину обратиться в Европейский суд по правам человека и обжаловать решение об аннулировании визы.

Ранее 5-tv.ru рассказал об истинных причинах лишения корреспондента МИЦ «Известия» Шенгена.