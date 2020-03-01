Политолог Межевич высмеял Эстонию за решение об аннулировании визы Захарова
Эксперт утверждает: этого стоило ожидать от эстонских коллег.
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Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru
Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в интервью 5-tv.ru прокомментировал ситуацию вокруг аннулирования шенгенской визы корреспондента МИЦ «Известия» Андрея Захарова за материал о латвийских легионерах СС.
Политолог считает: подобной инициативы стояло ожидать от эстонских коллег. Поскольку они всегда были замкнуты и желали закрыться от всего соседствующего. Тот факт, что Эстония участвует в Европейском союзе — ничего не значит. Потому, как она входит в состав ЕС и одновременно саботирует его решения. В частности, в сфере миграционной политики.
Так, прибалтийское государство не желает пускать на свою территорию не только мигрантов из Азии и Африки, но и всех тех, кто с их точки зрения представляет угрозу безопасности. Для того, чтобы хоть как-то повлиять на этот процесс, Министерство внутренних дел Эстонии потрудилось и составило собственный документ.
«МВД составляло эту бумагу на основании решения полиции безопасности, что в переводе на русский язык — политической полиции Эстонской Республики. Отсюда специфика текста и по форме, и по содержанию», — пояснил Межевич.
Комментируя выдержу из официального ответа Прибалтики, где эстонская сторона назвала журналиста Андрея Захарова человеком, который передает тенденциозные, раздувающие вражду мессенджеры по просьбе Кремля, политолог заявил: это напоминает бред сумасшедшего. По мнению Николая Межевича, любую информацию с той или иной стороны можно представить, как тенденциозную.
Вместе с тем политолог отметил: Эстония, конечно, может ссылаться на внутреннее право, которое позволяет запретить любому гражданину въезд в страну по подозрению в угрозе ее безопасности. Также она может взорвать все мосты в Нарве, перекопать все пограничные пункты и изолировать себя. Но беспочвенно обвинять корреспондента МИЦ «Известия» и настаивать, что Москва хочет восстановить Российскую Империю — глупо.
«Теперь мы знаем, что Андрей Захаров, Пятый канал и вся Россия хочет восстановить Российскую Империю. Это новость. Это говорит о предельно низком интеллектуальном уровне авторов этого документа», — заявил Межевич.
В заключение политолог порекомендовал россиянину обратиться в Европейский суд по правам человека и обжаловать решение об аннулировании визы.
Ранее 5-tv.ru рассказал об истинных причинах лишения корреспондента МИЦ «Известия» Шенгена.
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