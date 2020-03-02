Погибшего мужа блогерши предупреждали об опасности использования сухого льда
Супруг Екатерины Диденко знал, что фирма по продаже вещества ответственности за последствия не несет.
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Фото, видео: ТАСС / James Moy; 5-tv.ru
Жертву вечеринки в бане с сухим льдом предупреждали о риске ожогов перед роковым вечером, сообщает РЕН ТВ.
Накануне вечеринки в честь дня рождения супруги Валентин Диденко заказал 25 килограммов сухого льда в специализированной фирме. Там его предупредили, что при контакте с кожей вещество вызывает ожоги. Несмотря на предупреждение, он использовал сухой лед в бане, что привело к гибели трех человек, включая самого Диденко.
В распоряжении 5-tv.ru оказалась запись телефонного разговора Диденко с оператором фирмы.
«Дико, конечно, звучит, но вы знаете, что у вас, возможно, будут ожоги? Потому что постоянная температура сухого льда — минус 77 градусов…», — говорит оператор.
«Нет, это только при соприкосновении с телом», — отвечает мужчина.
«Да, но мы ответственность просто нести не будем», — предупреждает оператор.
«Да, я знаю. Нам немного нужно — он растает, мы тогда попрыгаем в бассейн просто», — заверяет Диденко.
В фирме подчеркнули, что предупреждали мужчину о последствиях сюрприза, который он хотел устроить гостям, неоднократно. Кроме того, ему была выдана подробная инструкция о том, как соблюдать технику безопасности при использовании сухого льда. Вероятно, до конца ее не дочитали. Также заказчику был выдан датчик СО2, который должен был предупредить о превышении нормы углекислого газа в помещении.
Валентин Диденко был инициатором использования сухого льда на празднике в бане. Он же стал одной из трех жертв — два человека захлебнулись водой в бассейне, когда после погружения вещества в воду начал выделяться углекислый газ в огромных количествах, сам он скончался позже в больнице. Ещё пять гостей пострадали.
Ранее 5-tv.ru опубликовал советы специалиста, как использовать сухой лед на празднике и не убить гостей.
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