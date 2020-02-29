Муж известной инстаблогерши скончался в больнице после ЧП в московской сауне

Число погибших в результате ЧП в московской бане на Коломенском проезде возросло до трех. Ранее скончались двое гостей праздника в честь дня рождения известной инстаблогерши Екатерины Диденко. Теперь, по информации 5-tv.ru, появились данные о смерти мужа именинницы. Он скончался в реанимации.

По предварительным данным, два человека скончались на месте, захлебнувшись водой, потеряв сознание. Прибывшим на место медикам их не удалось откачать. Еще пятеро были госпитализированы. Один из них позже скончался. Также известно, что среди пострадавших оказался 55-летний охранник бани, который помогал вытаскивать людей из бассейна. Он отравился парами двуокиси углерода.

Instagram @didenko.katerina

Ранее 5-tv.ru сообщал о то, что компания из 18 человек собралась в комплексе, чтобы отметить день рождения известного инстаблогера Екатерины Диденко. Во время вечеринки гости вечера засыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. Компания-производитель обещала незабываемое шоу, однако в результате праздник закончился трагедией. Из-за химической реакции началось резкое распространение углекислого газа. Помещение стало быстро заполняться дымом. Находившиеся в бассейне начали задыхаться и потеряли создание в воде.

По факту происшествия в банном комплексе Москвы возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть третья статьи 109 УК РФ).