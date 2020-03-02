Виктория Боня рассказала, что поправилась и попросила угадать ее точный вес

Телеведущая Виктория Боня поделилась с подписчиками в Instagram хорошей новостью: бывшая участница «Дома-2» написала, что ей наконец-то удалось поправиться.

Знаменитость опубликовала фото из тренажерного зала, представ в кадре в спортивном топе и леггинсах. Она попросила поклонников угадать ее нынешний вес.

«Я поправилась. Кто угадает мой точный вес?!» — поинтересовалась звезда.

В комментариях под публикацией пользователи сети не стеснялись писать свои предположения, пытаясь назвать точную цифру. За пару часов попытать счастья решили почти четыре тысячи юзеров. И есть за что бороться! Боня пообещала тому, кто напишет правильный ответ, поставить лайки на постах в соцсети.

Instagram @victoriabonya

Впрочем, некоторые поклонники также порадовались за достижение звезды. Они заметили, что светская львица сейчас обрела женственные формы.

«Не надо худеть»;

«Виктория, выглядите замечательно!»

«Молодец»;

«Трудяга, тело шик»;

«Ты всегда очень красива, была и остаешься!!!» — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты «потеряли» грудь Виктории Бони.