Виктория Боня рассказала, что поправилась и попросила угадать ее точный вес
За верный комментарий экс-участница телестройки пообещала счастливчика одарить десятками отметок «мне нравится».
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
Пять самых опасных энергетических вампиров среди знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @victoriabonya
Телеведущая Виктория Боня поделилась с подписчиками в Instagram хорошей новостью: бывшая участница «Дома-2» написала, что ей наконец-то удалось поправиться.
Знаменитость опубликовала фото из тренажерного зала, представ в кадре в спортивном топе и леггинсах. Она попросила поклонников угадать ее нынешний вес.
«Я поправилась. Кто угадает мой точный вес?!» — поинтересовалась звезда.
В комментариях под публикацией пользователи сети не стеснялись писать свои предположения, пытаясь назвать точную цифру. За пару часов попытать счастья решили почти четыре тысячи юзеров. И есть за что бороться! Боня пообещала тому, кто напишет правильный ответ, поставить лайки на постах в соцсети.
Впрочем, некоторые поклонники также порадовались за достижение звезды. Они заметили, что светская львица сейчас обрела женственные формы.
«Не надо худеть»;
«Виктория, выглядите замечательно!»
«Молодец»;
«Трудяга, тело шик»;
«Ты всегда очень красива, была и остаешься!!!» — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты «потеряли» грудь Виктории Бони.
Нашли ошибку?