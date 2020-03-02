«На этот раз девчонка»: разведенная Полозкова объявила, что ждет третьего ребенка

Известная российская поэтесса Вера Полозкова объявила, что ждет третьего ребенка.

«Весна предстоит интересная, кстати. 33 недели, девчонка, на этот раз», — написала она на своей странице в Instagram.

Свой пост Полозкова сопроводила серией снимков, сделанных в Индии. На них она позирует полуобнаженной на фоне пальм и экзотических видов. На ее серьезно округлившийся живот и другие части тела нанесены рисунки в виде орнаментов и лилий.

Известно, что у 33-летней Веры Полозковой уже есть два сына — пятилетний Федор и Савва, которому в апреле исполнится два. В прошлом году поэтесса заявила, что рассталась с мужем — музыкантом Александром Бганцевым. Кто отец третьего ребенка, она не уточнила.

Instagram @bolshe_nikogda

Поклонники Полозковой наперебой поздравляют ее с предстоящим событием и восхищаются необычными фотографиями.

«Лучшее, что сегодня я узнала».

«Идеальный каминг-аут».

«Елки палки! Вера! Вы прекрасны!»

«Волшебная, просто волшебная!» — пишут комментаторы.

Несколько дней назад о второй беременности объявила супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина. Судя по фотографиям, младшая дочь Веры Глаголевой модель Анастасия Шубская тоже родит довольно скоро.