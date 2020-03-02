«На этот раз девчонка»: разведенная Полозкова объявила, что ждет третьего ребенка
Известная поэтесса выложила в сеть фото, на котором демонстрирует серьезно округлившийся живот
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Фото, видео: Instagram @bolshe_nikogda, @irazueva_art
Известная российская поэтесса Вера Полозкова объявила, что ждет третьего ребенка.
«Весна предстоит интересная, кстати. 33 недели, девчонка, на этот раз», — написала она на своей странице в Instagram.
Свой пост Полозкова сопроводила серией снимков, сделанных в Индии. На них она позирует полуобнаженной на фоне пальм и экзотических видов. На ее серьезно округлившийся живот и другие части тела нанесены рисунки в виде орнаментов и лилий.
Известно, что у 33-летней Веры Полозковой уже есть два сына — пятилетний Федор и Савва, которому в апреле исполнится два. В прошлом году поэтесса заявила, что рассталась с мужем — музыкантом Александром Бганцевым. Кто отец третьего ребенка, она не уточнила.
Поклонники Полозковой наперебой поздравляют ее с предстоящим событием и восхищаются необычными фотографиями.
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