На Ямале сельчанка исполосовала ножом собутыльницу

Жительница села Яр-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа исполосовала ножом собутыльницу. Как сообщает региональный СК, кровавая драма произошла в квартире одного из домов по улице Чапаева в Салехарде.

По версии следствия, во время застолья разгоряченная алкоголем 24-летняя сельчанка что-то не поделила с 32-летней оппоненткой. Во время конфликта девушка выхватила нож и несколько раз ударила им собутыльницу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Подозреваемая арестована. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.