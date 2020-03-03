На Ямале сельчанка исполосовала ножом собутыльницу

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Василий Заика
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Кровавая драма произошла в квартире одного из домов по улице Чапаева в Салехарде.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Жительница села Яр-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа исполосовала ножом собутыльницу. Как сообщает региональный СК, кровавая драма произошла в квартире одного из домов по улице Чапаева в Салехарде.

По версии следствия, во время застолья разгоряченная алкоголем 24-летняя сельчанка что-то не поделила с 32-летней оппоненткой. Во время конфликта девушка выхватила нож и несколько раз ударила им собутыльницу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Подозреваемая арестована. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

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