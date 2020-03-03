В Петербурге женщина выпала из окна многоэтажки

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Василий Заика
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Трагический инцидент произошел 2 марта на Вилькицком бульваре.

Фото: ТАСС / Алеев Егор

Жительница Петербурга выпала из окна многоэтажки на Вилькицком бульваре. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 2 марта в Василеостровском районе.

В правоохранительные органы о произошедшем сообщил очевидец. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили тело 33-летней погибшей. Выяснилось, что уроженка Тверской области, при невыясненных обстоятельствах, выпала из окна квартиры на 12-м этаже, где проживала вместе с возлюбленным.

Примечательно, что 39-летний сожитель погибшей более шести лет находился в федеральном розыске за мошенничество. Мужчина задержан. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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