В Забайкалье подросток расстрелял из ружья отца
| Василий Заика Криминал 50
Семейная драма разыгралась 2 марта.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Несовершеннолетний житель Забайкальского края расстрелял из ружья отца. Как сообщает региональный СК, семейная драма разыгралась 2 марта.
По версии следствия, между отцом и сыном возник конфликт на фоне личных неприязненных отношений. В определенный момент подросток схватил ружье и разрядил его в лицо близкому человеку.
От полученных ранений мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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