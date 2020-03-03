В Забайкалье подросток расстрелял из ружья отца

Несовершеннолетний житель Забайкальского края расстрелял из ружья отца. Как сообщает региональный СК, семейная драма разыгралась 2 марта.

По версии следствия, между отцом и сыном возник конфликт на фоне личных неприязненных отношений. В определенный момент подросток схватил ружье и разрядил его в лицо близкому человеку.

От полученных ранений мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.