В Забайкалье подросток расстрелял из ружья отца

|
Василий Заика
50

Семейная драма разыгралась 2 марта.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Несовершеннолетний житель Забайкальского края расстрелял из ружья отца. Как сообщает региональный СК, семейная драма разыгралась 2 марта.

По версии следствия, между отцом и сыном возник конфликт на фоне личных неприязненных отношений. В определенный момент подросток схватил ружье и разрядил его в лицо близкому человеку.

От полученных ранений мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
66.33
-0.66 73.42
-0.30
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер

Новости Lentainform

Загрузка...