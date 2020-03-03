Российский радио- и телеведущий Антон Комолов оценил решение отправить на международный песенный конкурс «Евровидение-2020» Little Big. По мнению шоумена, общий стиль группы и ее творчество идеально подходят для того, чтобы заявить о себе на международном уровне. Комолов признался, что еще до того, как стал известен представитель от России, он поддерживал идею отправить в Нидерланды петербургский коллектив.

«Еще осенью у нас на радио обсуждали, кого отправлять (На „Евровидение“ — Прим.ред.). Я уже тогда был сторонником, что Little Big — это идеальный выбор, идеальная кандидатура, потому что „Евровидение“ в последнее время — это конкурс фриков. <…> А Little Big — это как раз фрики в позитивном ключе», — пояснил ведущий.

Комолов добавил, что будет переживать за Little Big и поддерживать любыми способами, которые в его силах.

«Не знаю, смогут ли они написать песню такую же мемоподобную, как Skibidi, например, но в целом я очень рад, что именно Little Big туда поедут. Всячески буду за них переживать, голосовать, уеду во все страны Европы другие, чтобы купить много симок и отправлять за них свои сообщения», — признался шоумен.

Группа Little Big была создана в 2013 году в Санкт-Петербурге. В ее состав вошли: Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Как ранее сообщалось в официальном заявлении Первого канала, коллектив представит Россию на «Евровидении 2020», которое пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая. Девиз мероприятия — «Откройся!».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как оценивает шансы Little Big на победу в «Евровидении 2020» Игорь Матвиенко.