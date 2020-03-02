Группа Little Big представит Россию на конкурсе «Евровидение 2020»

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Нюра Незванова
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Клип музыкального коллектива Skibidi набрал более 350 миллионов просмотров в YouTube.

Фото: ВКонтакте @nana.here.photo

Группа Little Big выступит на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020», который пройдет в Роттердаме (Нидерланды).

Информацию об этом сообщили в эфире Первого канала.

Группа Little Big получила огромную популярность среди пользователей YouTube по всему миру. Ролик на песню Skibidi посмотрели более 350 миллионов юзеров. А веселый танец из клипа стал одним из самых популярных мемов в России. На него сняли множество пародий.

Российская рейв-группа была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге, а первый альбом With Russia From Love вышел 17 марта 2014 года.

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