Группа Little Big представит Россию на конкурсе «Евровидение 2020»

Группа Little Big выступит на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020», который пройдет в Роттердаме (Нидерланды).

Информацию об этом сообщили в эфире Первого канала.

Группа Little Big получила огромную популярность среди пользователей YouTube по всему миру. Ролик на песню Skibidi посмотрели более 350 миллионов юзеров. А веселый танец из клипа стал одним из самых популярных мемов в России. На него сняли множество пародий.

Российская рейв-группа была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге, а первый альбом With Russia From Love вышел 17 марта 2014 года.