В Подмосковье двое мужчин исполосовали друг друга ножами

Двое жителей Солнечногорского района Подмосковья, по невыясненным пока причинам, исполосовали друг друга ножами. Как стало известно 5-tv.ru, потасовка произошла вечером 1 марта в одном из домов в деревне Пешки.

Днем 2 марта 41-летний пострадавший с резаными ранами обратился за помощью к медикам, которые сообщили о произошедшем в полицию. Стражи порядка выехали по указанному мужчиной адресу и обнаружили в доме тело исполосованного ножом его 36-летнего оппонента.

В настоящее время следователи разбираются в произошедшем. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».