Оговорка по Фрейду: новая пресс-секретарь администрации назвала Трампа мужем

Новая пресс-секретарь администрации назвала Трампа мужем

Кэти Закария, недавно занявшая пост пресс-секретаря администрации Трампа, в ходе дебютного общения с прессой в Белом доме ошибочно назвала своего руководителя супругом.

«Так что мой президент… простите, мой муж, это хорошая идея. Мой муж где-то здесь», — сказала Кэти.

Новый пресс-секретарь администрации американского лидера отметила, что любит быть с детьми и не может представить, чтобы не проводить с ними вечера.

Закария возглавила пресс-службу Белого дома в первых числах октября и тут же взбудоражила американские соцсети. Прежде она работала в Министерстве внутренней безопасности США и консультировала по коммуникациям Trump Media & Technology Group.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дональд Трамп намерен назвать океан в свою честь. По его словам, он думал об Атлантическом или Тихом океане. Политик намерен дать одному из них название «океан Трампа» или «океан Америк» и подчеркнул, что сделать это следует до того, как он покинет свой пост. Конкретный океан, сроки и процедуру переименования он не назвал.

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