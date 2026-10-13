Посла Бельгии вызвали в МИД РФ из-за заявлений об угрозах со стороны России

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Василиса Власова
Василиса Власова 18 0

Москва призвала Брюссель задуматься о последствиях своих заявлений

Посла Бельгии в России Жеребцоффа вызвали в МИД РФ

Фото: russia.diplomatie.belgium.be

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В российское Министерство иностранных дел 13 октября был вызван посол Бельгии в России М. Жеребцофф. Об этом сообщили в дипломатическом ведомстве.

Бельгийскому дипломату заявили, что Россия решительно не принимает участившиеся и ничем не обоснованные заявления руководства Бельгии. Речь идет о утверждениях, будто РФ якобы угрожает Бельгии и Европе — гибридно, диверсионно и военным путем.

В ведомстве также отметили, что резкие заявления некоторых бельгийских властей, целенаправленно выставляющих Россию врагом, ведут к дальнейшей эскалации. Раздуваемая ими конфронтация рискует выйти из-под контроля.

Бельгию призвали задуматься о последствиях таких заявлений и сократить антироссийские высказывания, которые усиливают напряженность в Европе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Германия и Италия хотят остановить Еврокомиссию в намерении навредить экономике стран. Бельгия и эти страны совместно выступили за то, чтобы можно было блокировать инициативы, излишне обременяющие предпринимателей.

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