На Кубани мужчина зарезал приревновавшую подругу

Житель Кубани зарезал приревновавшую его подругу. Как сообщает региональный СК, инцидент произошел в квартире одного из домов на Красной улице в Ейске.

Следователи выяснили, что 56-летняя женщина пришла в гости к своему знакомому и устроила сцену ревности. Когда градус конфликта достиг пиковых значений, 59-летний хозяин схватил нож и исполосовал им знакомую. От полученных травм ревнивица скончалась на месте.

Придя в себя, мужчина сообщил о произошедшем своим родственникам, которые вызвали скорую помощь. Прибывшие медики засвидетельствовали смерть гостьи и поставили в известность стражей порядка.

В настоящее время злоумышленник арестован. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».