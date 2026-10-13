Йеменские хуситы заявили об ударе по аэропорту в Эр-Рияде

Эфирная новость 41 0

Обе стороны публикуют кадры столкновений на передовой.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Berci Feher; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

К событиям на Ближнем Востоке. Самой горячей его точкой остается Йемен. Хуситы заявили об ударе дальнобойной ракетой по аэропорту Эр-Рияда и атаке беспилотниками по базе в Хамис-Мушайте.

Ее называют главным военным объектом Саудовской Аравии на юге королевства. В свою очередь коалиция проводит авиарейды на позиции группировки. По данным йеменских СМИ, под удар попали школа «Аль-Захра» и медицинский центр в районе Таиза. Сообщается о трех погибших, в том числе ребенке, и 12-ти раненых.

При этом активные боевые действия продолжаются на земле. Обе стороны публикуют кадры столкновений на передовой в провинции Мариб.

Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде выведен из строя как минимум до воскресенья. И это удар не только по авиасообщению, но и по деловой жизни Саудовской Аравии. Воздушная гавань — вторая по загруженности после Джидды, за прошлый год она обслужила почти 41 миллион пассажиров. Через нее проходит огромный поток деловых поездок со всего мира.

По данным Reuters, отменено уже 47% рейсов по всем аэропортам Саудовской Аравии. Перевозчики меняют маршруты. Под угрозой оказались крупные мероприятия в Эр-Рияде. Например, Всемирный энергетический конгресс. В итоге до конца недели королевство может потерять не менее 350 миллионов долларов. А с учетом косвенных факторов — до полутора миллиардов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
83.92
-0.98 94.04
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:56
Зависит от таланта? Игорь Николаев объяснил, почему артисты копируют друг друга
9:46
Поселок едва не сгорел от лесного пожара в Хабаровском крае
9:36
Ноутбуки в России могут подорожать до 10% в 2027 году
9:26
«Сильно выдают»: Светлана Камынина рассказала, что портит историческое кино
9:17
Летевший в Цюрих Airbus A320 подал сигнал бедствия над Германией
9:16
Невыполненные обещания: как распознать скрытый сахар и трансжиры в составе продукта

Сейчас читают

В России началось самое жаркое время для массовых заказов определенной еды
«Понимают мою профессию»: почему Игорь Николаев не жалеет о разлуках с детьми
ЕвстиГений: как театр «Современник» отметил 100-летие Евгения Евстигнеева
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео