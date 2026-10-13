Зрелость имеет значение: как хурма влияет на уровень железа в крови

Биохимик Дивинская объяснила, как хурма влияет на уровень железа в крови

Хурма одновременно содержит железо и вещества, которые по-разному влияют на его усвоение. Витамин C помогает этому процессу, а танины могут снижать биодоступность. Такой механизм описала биохимик, специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская в беседе с «Доктор Питер».

Железо в растительных продуктах относится к негемовому и усваивается хуже гемового железа из животных источников. Аскорбиновая кислота усиливает его всасывание, частично уменьшая влияние соединений, которые препятствуют этому процессу.

Танины придают незрелой хурме вяжущий вкус и способны связывать железо. Поэтому результат зависит не только от состава плода, но и от сорта, степени зрелости и других продуктов в рационе.

Дивинская подчеркнула, что хурму нельзя считать лекарством от анемии. При подтвержденном дефиците необходимы наблюдение врача и назначенная терапия. Постоянная усталость, бледность или головокружение — повод проверить показатели крови, а не рассчитывать на один фрукт.

Для повседневного рациона специалист предлагает выбирать зрелые мягкие плоды. По мере созревания танины переходят в нерастворимую форму и менее активно связывают железо. Если цель — поддержать его усвоение, хурму можно сочетать с гречкой, бобовыми и зеленью.

Запивать такой прием пищи чаем или кофе биохимик не рекомендует. Содержащиеся в напитках танины и полифенолы также могут препятствовать всасыванию железа.

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