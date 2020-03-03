«На папу похож»: Дарья Валитова показала трогательные кадры с сыном Кокорина
В комментариях разгорелся настоящий спор. Поклонники не могут определить, на кого из родителей мальчик похож больше.
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Фото, видео: Instagram @dariavalitova
Супруга футболиста Александра Кокорина впервые опубликовала в Instagram фотографии двухлетнего сына Майкла, на которых видно его лицо. Несмотря на то, что Дарья Валитова и раньше выкладывала снимки с наследником, она всегда прятала его при помощи различных эмодзи.
На этот раз жена спортсмена решила изменить сложившуюся традицию и не скрывать мальчика от общественности. Она опубликовала в соцсети не только фото, но и видео с малышом.
На кадрах ребенок запечатлен в движении. На одном из роликов он позирует на отдыхе, а на другом — дома, где кривляется перед камерой и пытается что-то рассказать.
Такие трогательные видео произвели в сети настоящий фурор. Фолловеры не могли скрыть своего умиления. В комментариях они начали спорить, на кого из родителей Майкл похож больше. Мнения разделились.
«Такой сладкий!»
«Я думала, сынок копия папы, а сынок мамулькин. Маленький сердцеед!»
«Мамулькины глазки, а вообще он — копия папы!»
«На папу похож!»
«Красавчик. Мамин сын!»
«Я влюбилась в него!» — признавались юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Александра Кокорина прокомментировала слухи о любовнице футболиста.
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