«На папу похож»: Дарья Валитова показала трогательные кадры с сыном Кокорина

Супруга футболиста Александра Кокорина впервые опубликовала в Instagram фотографии двухлетнего сына Майкла, на которых видно его лицо. Несмотря на то, что Дарья Валитова и раньше выкладывала снимки с наследником, она всегда прятала его при помощи различных эмодзи.

На этот раз жена спортсмена решила изменить сложившуюся традицию и не скрывать мальчика от общественности. Она опубликовала в соцсети не только фото, но и видео с малышом.

На кадрах ребенок запечатлен в движении. На одном из роликов он позирует на отдыхе, а на другом — дома, где кривляется перед камерой и пытается что-то рассказать.

Instagram @dariavalitova

Такие трогательные видео произвели в сети настоящий фурор. Фолловеры не могли скрыть своего умиления. В комментариях они начали спорить, на кого из родителей Майкл похож больше. Мнения разделились.

«Такой сладкий!»

«Я думала, сынок копия папы, а сынок мамулькин. Маленький сердцеед!»

«Мамулькины глазки, а вообще он — копия папы!»

«На папу похож!»

«Красавчик. Мамин сын!»

«Я влюбилась в него!» — признавались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Александра Кокорина прокомментировала слухи о любовнице футболиста.