Проверить уровень клиники можно будет по QR-коду

Российские больницы и поликлиники разделят на три «уровня». С таким предложением выступил Минздрав. Принцип в чем-то схож с присвоением звезд гостиницам. Чем их больше — тем выше класс услуг и оснащенности.

Об уровне конкретной клиники оповестит специальный информационный знак. Это — квадрат размером 50 на 50 сантиметров.

В середине логотипа — соответствующая цифра: один, два или три. В левом нижнем углу — название организации и уникальный QR-код. Его разместят у входа, чтобы по мобильному устройству сразу можно было получить всю информацию об учреждении.

Оценивать больницы будут по 22 критериям. И если с высокотехнологичными клиниками понятно, то как это будет организовано на уровне поселковых ФАПов, где не то что техники, порой персонала не хватает? Кирилл Ольков изучил вопрос.

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