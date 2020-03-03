Проверить уровень клиники можно будет по QR-коду
Согласно инициативе Минздрава, российские больницы и поликлиники разделят на три класса.
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Фото, видео: ТАСС / Драчев Виктор; 5-tv.ru
Российские больницы и поликлиники разделят на три «уровня». С таким предложением выступил Минздрав. Принцип в чем-то схож с присвоением звезд гостиницам. Чем их больше — тем выше класс услуг и оснащенности.
Об уровне конкретной клиники оповестит специальный информационный знак. Это — квадрат размером 50 на 50 сантиметров.
В середине логотипа — соответствующая цифра: один, два или три. В левом нижнем углу — название организации и уникальный QR-код. Его разместят у входа, чтобы по мобильному устройству сразу можно было получить всю информацию об учреждении.
Оценивать больницы будут по 22 критериям. И если с высокотехнологичными клиниками понятно, то как это будет организовано на уровне поселковых ФАПов, где не то что техники, порой персонала не хватает? Кирилл Ольков изучил вопрос.
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