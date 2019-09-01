Больничный беспредел: почему медики все чаще массово уходят с работы?

На этой неделе по стране прокатилась волна массовых увольнений и забастовок медицинских работников. Один из самых резонансных случаев произошел в Нижнем Тагиле. Там в одной из больниц решили уволиться сразу все хирурги.

И дело даже не в зарплате, хотя это тоже очень острый вопрос, а в дикой, нечеловеческой нагрузке. В больнице дефицит кадров, специалистов не хватает. Хирурги работали на полторы-две ставки и чуть ли не жили на рабочем месте. Причем перед тем как уйти, врачи стучались во все инстанции, но тщетно. Сейчас уже региональные власти спешно пытаются решить проблему. Корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров — о большом медицинском вопросе.

Экстренное заседание Свердловского правительства. На повестке — спасение первичного звена региональной медицины. Из-за низких зарплат и высоких нагрузок в Нижнем Тагиле заявления об увольнении написали сразу все врачи хирургического отделения.

Юрий Изотеев, заведующий отделением хирургии ГБУЗ СО «ГБ № 1»: «Плюс 30 круглосуточных дежурств на шестерых человек. В связи с этим мы и попросили кадровую поддержку. Нас не услышали».

А все из-за наплыва пациентов из соседней больницы, оставшейся без врачей. Министру здравоохранения Свердловской области, кажется, удалось уговорить медиков остаться. Но аналогичный тревожный симптом проявился еще в одном уральском городе — Качканаре. Штат местной больницы сокращается, а зарплаты не растут.

От Урала волна массовых увольнений медперсонала докатилась до центра страны. Во Владимирской области в Александровской больнице разом решили уволиться 12 медсестер. И это все только на этой неделе.

Огород на десяти квадратах для Лидии Шишкановой из Боровичей под Новгородом — ежедневное дежурство, которое нельзя пропустить. Санитарка местной ЦРБ уже три месяца как безработная.

За многолетний многопрофильный труд ее и других санитарок понизили в должности до уборщиц, оставив обязанности санитарок и медсестер. Это позволило руководству больницы значительно сэкономить на зарплате. Так, доплата за ту же самую работу в ночную смену составила около десяти рублей в час! Всем, кто отказывался брать ночные смены, добавляли обязанностей днем.

Похожая история у фельдшера скорой Ларисы Егоровой. Чтобы сэкономить на зарплате, руководство решило ввести план по оказанию неотложной помощи. И штрафовать за его невыполнение.

Лариса Егорова: «У нас план: 320 человек в месяц, то есть по 160 человек мы должны обслуживать. Идите, хватайте, оказывайте неотложную помощь, лишь бы что-то написать».

После такого нововведения зарплата фельдшера стала в три раза меньше — восемь тысяч рублей в месяц. Специфическая врачебная практика, по словам медиков, стала нормой в Боровической ЦРБ. Ее распространили и на присоединенную Мошенскую больницу. Там сократили 11 человек, предложив остальным работать на полторы, а то и две ставки. После этого уволились еще семеро. Сейчас в Мошенской больнице есть лишь хирург и стоматолог.

Пациентам, чтобы сделать что-то серьезнее кардиограммы, надо ждать мобильный ФАП — один на 200 населенных пунктов. В день визита съемочной группы в Мощенское — как раз и прибыл. Практически одновременно с начальником по безопасности Боровической ЦКБ — он специально проехал 50 километров, чтобы разъяснить оставшимся здесь сотрудникам, чем чревато откровенное общение с журналистами.

Медики и врачи признаются — оптимизация здравоохранения в районе с шестью тысячами жителей прежде всего ударила по самому неотложному, скорой помощи.

Путь ко многим селам Новгородской области, особенно по плохим дорогам, превращается во многочасовое испытание. Поэтому не исключено, что к кому-то единственная на весь Мошенской район скорая может просто не успеть».

Зато, если верить министру здравоохранения Новгородской области, средняя зарплата в больнице, где нет даже дневного стационара — достойная».

Антонина Саволюк, министр здравоохранения Новгородской области: «Средняя заработная плата врачей в Боровической ЦРБ и Мошенском филиале составляет 61 тысячу рублей, среднего медицинского персонала — 28 тысяч 700 рублей».

Либо со статистикой что-то не так, либо данные у чиновников не совсем правильные. Медсестры утверждают, что их зарплата едва дотягивает до прожиточного минимума. У врачей — ненамного больше.

Темирлан Мунаев, врач-стоматолог: «11 тысяч. Имея двоих маленьких детей, как можно прожить?!»

Согласно майским указам, медсестра должна получать среднюю по региону зарплату, а врач — две средние зарплаты. Чтобы отчитаться перед федеральным центром, некоторые региональные чиновники разработали целый набор методов создания отчетности: невыполнимые планы, сокращение ставок, понижение в должности, а главное — подсчеты. Хотя официально, то есть среднеарифметически — регион закон выполняет.

Геннадий Щербаков, заместитель председателя Профсоюза работников здравоохранения РФ: «Должен быть на федеральном уровне установлен как гарантированный минимум независимостью от привязки к региону».

В Госдуме согласны с тем, что систему надо менять. Пока предлагается повысить базовую ставку, которая будет зависеть от образования, стажа, квалификации и ввести гибкую систему надбавок. Пока эти планы лишь в проекте. Хотя по сути любое решение в пользу врачей так или иначе позитивно отразится на всех нас — пациентах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врачам из РФ удалось сохранить ногу сирийскому мальчику, попавшему под обстрел в Дамаске.