«Моя киска без прописки»: Maruv перевоплотится в Shlakoblochina для аудитории 18+

Певица Анна Корсун, более известная под сценическим именем Maruv, по-настоящему удивила поклонников. Девушка, покорившая аудиторию своими композициями, неожиданно решила сменить амплуа. Исполнительница сообщила подписчикам в Instagram о появлении артистки под псевдонимом Shlakoblochina.

«Уже в эту пятницу! Всем малышкам с наступающим 8 марта», — написала она на своей странице.

Также Maruv привела несколько цитат из новых композиций провокационного творчества Shlakoblochina:

Instagram @maruvofficial

«Моя киска без прописки

Налей мне виски

Налей мне виски»

Однако изменение имиджа Корсун далеко не всем пришлось по душе. Так, часть юзеров Maruv посчитали перевоплощение несколько развратным, но большинство все же отнеслись к грядущим переменам с юмором.

Instagram @maruvofficial

«Идеи Сердючки живы: „Налей мне, мальчик, налей мне, мальчик, в одноразовый стаканчик"», — написал один из них.

«В порно роликах планируешь сниматься?» — испугался другой.

«Пропишу киску! Налью виски!» — пообещал третий.

Певица Maruv стала популярной в 2017 году. В своем творчестве Анна сочетает женственность, эпатажность и прекрасные вокальные данные. Исполнительница должна была ехать на «Евровидение» в 2019 году от Украины, однако в дело вмешалась политика. Девушку не отправили на конкурс из-за гастролей в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лещенко предложил Maruv спеть дуэтом и переехать в Москву.