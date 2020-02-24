«Потрясающая певица»: Лещенко предложил Maruv спеть дуэтом и переехать в Москву

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с корреспондентами издания «Подъем» заявил: он хочет спеть дуэтом с Maruv. Певец признался, что уже несколько лет следит за творчеством украинской артистки, которую на родине пристыдили за поздравление мужчин с 23 февраля.

«Это потрясающая совершенно певица, очень красивая и продуктивно работающая, великолепно двигается. Я с ней не знаком, мы не разговаривали, но, если она захочет, я с удовольствием спою с ней дуэтом» — сообщил Лещенко.

Кроме того, певец настоятельно рекомендовал любимице покинуть такую «Родину», которая гнобит ее и не воспринимает. Народный артист пообещал, что обязательно поможет Maruv построить карьеру в России, если та переедет в Москву.

«Будет выступать и радоваться жизни!» — отметил Лев Лещенко.

23 февраля Maruv выложила в Instagram пост, где поздравила всех мужчин с Днем защитника Отечества. Однако недоброжелатели поспешили напомнить певице, что на Украине этот праздник не отмечается. Недолго думая, артистка ответила подписчикам-хамам.

Instagram @maruvofficial

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лев Лещенко пристыдил солиста Rammstein за откровенный клип.