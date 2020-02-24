«Потрясающая певица»: Лещенко предложил Maruv спеть дуэтом и переехать в Москву
Народный артист считает, что украинскую исполнительницу не ценят на Родине.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
ТОП-3 женских знаков зодиака, для которых поздний брак станет счастливым
Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @maruvofficial
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с корреспондентами издания «Подъем» заявил: он хочет спеть дуэтом с Maruv. Певец признался, что уже несколько лет следит за творчеством украинской артистки, которую на родине пристыдили за поздравление мужчин с 23 февраля.
«Это потрясающая совершенно певица, очень красивая и продуктивно работающая, великолепно двигается. Я с ней не знаком, мы не разговаривали, но, если она захочет, я с удовольствием спою с ней дуэтом» — сообщил Лещенко.
Кроме того, певец настоятельно рекомендовал любимице покинуть такую «Родину», которая гнобит ее и не воспринимает. Народный артист пообещал, что обязательно поможет Maruv построить карьеру в России, если та переедет в Москву.
«Будет выступать и радоваться жизни!» — отметил Лев Лещенко.
23 февраля Maruv выложила в Instagram пост, где поздравила всех мужчин с Днем защитника Отечества. Однако недоброжелатели поспешили напомнить певице, что на Украине этот праздник не отмечается. Недолго думая, артистка ответила подписчикам-хамам.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лев Лещенко пристыдил солиста Rammstein за откровенный клип.
Нашли ошибку?