Стало известно, почему снова остановились съемки нового сезона «Сватов»

Зрителей, которые уже несколько лет с нетерпением ждущих выхода продолжения сериала «Сваты», испугали слухи, что съемки седьмого сезона снова под угрозой срыва. Появились сообщения, что съемочную площадку в белорусском поселке Дуличи покинули сначала Николай Добрынин, Анна Кошмал и Людмила Артемьева, а теперь стало известно, что из Белоруссии уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.

Успокоил поклонников популярной комедии актер Александр Феклистов, играющий в «Сватах» роль Сан Саныча. В интервью ФАН он пояснил, что никаких проблем у создателей сериала нет, просто зимние съемки закончились и все артисты разъехались кто по домам, кто на гастроли.

«Да, мы снимаем. Нет, не сейчас, но вот снимали зимнюю натуру и будем продолжать летом. Нет, проблем нет. Все хорошо, все в порядке», — заверил Феклистов.

Ранее 5-tv.ru публиковал свежие кадры со съемок седьмого сезона «Сватов», который с большой долей вероятности называют финальным.