В сети появились фото со съемок седьмого сезона «Сватов»

Кадры с ведущихся съемок сериала сваты появились в соцсетях. Работу над седьмым сезоном ситкома возобновили в Белоруссии после трехлетнего перерыва.

Актеры снимаются в поселке Дуличи и делятся с поклонниками кадрами с площадки. Компанию любимым актерам — Федору Добронравову, Татьяне Кравченко — составили исполнителям ролей второго плана: Анна Кошма, Олеся Железняк. Поклонники уже отметили, что Олеся поправилась, а Николай Добрынин заметно постарел внешне. Такую характеристику дали и Татьяне Кравченко. Артистка попала в объектив без макияжа, но не постеснялась показаться поклонникам как есть. Напротив, она сохранила прежний задор и веселье.

Instagram @svati_official

Судя по отдельным фото, их сделали в период зимних съемок. Актеры в кадре явно празднуют Масленицу. На них надета праздничная одежда, на заднем плане играют гармонисты.

Создатели сериала пообещали зрителям грандиозный финал, поскольку седьмой сезон может стать заключительным. Сообщается, что по сценарию персонажи окунутся в атмосферу XIX века, отметят свадьбу Женьки, а отпуск проведут в Беларуси. Выход «Сватов-7» запланирован на 2021 год.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валюха из «Сватов» рассказала о жизни после развода.