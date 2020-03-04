«Запалил контору»: Игорь Крутой разоблачил секретные съемки Киркорова и Баскова

Игорь Крутой поделился с поклонниками кадрами с засекреченной съемочной площадки некого загадочного проекта, в котором, помимо самого автора видео, участвуют Филипп Киркоров, Николай Басков, Лера Кудрявцева, Олеся Судзиловская и, вполне возможно, еще какие-то звезды, до которых еще не добралась камера композитора.

«Был сегодня на съемках секретного спецпроекта, которые под грифом строжайшей конспирации проходят на окраине Москвы. Но я, как отчаянный инстаграмщик, разоблачитель всех секретов и непосредственный участник всего этого безобразия, не мог не отснять для вас, мои дорогие подписчики, немного закулисья», — написал Крутой.

О каком проекте идет речь, композитор так и не уточнил, пообещав все остальные подробности рассказать «после снятия вето о неразглашении». Что снимают артисты, можно только догадываться. На видео Киркоров в простой футболке и шапке Мономаха представляется царем, а Басков в образе персонажа, похожего на Жоржа Милославского, жалуется, что у него ус отклеился.

«Артисты дорогие, а грим дешевый», — сетует артист.

Подписчики в восторге от ролика Игоря Крутова — впрочем, как и всегда.

Instagram @igorkrutoy65

«Ну, как всегда, бомбятина», — написал в комментариях Басков.

«Аааа! Игорь Яковлевич запалил контору!» — отметилась Кудрявцева.

«У вас самые интересные посты. В то время, когда никто не догадывается, что их снимают, вы тут как тут», — восхищается один из пользователей.

«Меня скоро убьют за это», — мрачно шутит Крутой, активно реагируя на комментарии поклонников.

«Все тайное стало явным… разведчик наш, Игорь Яковлевич!»

«Я прям кайфую от ваших видео. На нескольких звезд подписалась, но ваши ролики самые лучшие», — пишут пользователи.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Игорь Крутой выложил в сеть забавную видеоэкскурсию по дому Григория Лепса.