«Что с ним?»: Опухшее лицо Григория Лепса не на шутку испугало фанатов

Музыкальный продюсер и композитор Игорь Крутой на своей странице в Instagram опубликовал видеоэкскурсию по дому своего коллеги Григория Лепса. На кадрах исполнитель «Рюмки водки» показывает маэстро свою шикарную студию, где можно записать целый симфонический оркестр.

«Сегодня был в гостях у Гриши Лепса. Когда встречаются два музыканта, все разговоры только вокруг музыки. Обсудили его студию, в которой он показал мне залы и комнаты для репетиций, записи оркестра и вокала», — написал в посте Игорь Крутой.

Продюсер «Новой волны» отметил, что певец очень неплохо устроился. В ответ Григорий Лепс предложил Игорю Крутому переехать к нему.

«Я получил предложение переехать сюда жить», — комментирует за кадром маэстро.

«Да, навсегда причем! Будет работать дворником», — шутит в ответ Григорий Лепс.

Игорь Крутой добавил, что презентовал исполнителю написанную для него новую песню, а также поблагодарил за гостеприимство.

Подписчики музыкального продюсера восхитились опубликованным роликом и пожелали знаменитостям творческих успехов. При этом, многие юзеры не на шутку обеспокоились внешним видом Григория Лепса.

«Это что с ним?»

«Пожован»

«Внешний вид у Лепса оставляет желать лучшего»

«Ну, красава Гриша! Талант не пропьешь», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в «Евровидении».