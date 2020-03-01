«Что с ним?»: Опухшее лицо Григория Лепса не на шутку испугало фанатов
Музыкальный продюсер Игорь Крутой выложил в сеть видеоэкскурсию по дому исполнителя «Рюмки водки».
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda, Instagram @igorkrutoy65
Музыкальный продюсер и композитор Игорь Крутой на своей странице в Instagram опубликовал видеоэкскурсию по дому своего коллеги Григория Лепса. На кадрах исполнитель «Рюмки водки» показывает маэстро свою шикарную студию, где можно записать целый симфонический оркестр.
«Сегодня был в гостях у Гриши Лепса. Когда встречаются два музыканта, все разговоры только вокруг музыки. Обсудили его студию, в которой он показал мне залы и комнаты для репетиций, записи оркестра и вокала», — написал в посте Игорь Крутой.
Продюсер «Новой волны» отметил, что певец очень неплохо устроился. В ответ Григорий Лепс предложил Игорю Крутому переехать к нему.
«Я получил предложение переехать сюда жить», — комментирует за кадром маэстро.
«Да, навсегда причем! Будет работать дворником», — шутит в ответ Григорий Лепс.
Игорь Крутой добавил, что презентовал исполнителю написанную для него новую песню, а также поблагодарил за гостеприимство.
Подписчики музыкального продюсера восхитились опубликованным роликом и пожелали знаменитостям творческих успехов. При этом, многие юзеры не на шутку обеспокоились внешним видом Григория Лепса.
«Это что с ним?»
«Пожован»
«Внешний вид у Лепса оставляет желать лучшего»
«Ну, красава Гриша! Талант не пропьешь», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в «Евровидении».
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