Шубская и Овечкин рассекретили пол будущего ребенка
Тайна раскрылась на вечеринке, которую будущей маме устроили подруги.
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Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya, @julia.chess
Вопрос «девочка или мальчик» перестал мучить поклонников Анастасии Шубской и Александра Овечкина. На днях стало известно, что пара ждет второго ребенка, и пользователи соцсетей наперебой строили предположения относительно пола будущего малыша. Тайна раскрылась на вечеринке, которую устроили подруги модели по случаю ее беременности. Многочисленные снимки с праздника Анастасия выложила в Instagram.
«Такой красивый, душевный и веселый baby shower мне устроили мои девочки… Спасибо вам, дорогие, за прекрасный праздник и за то, что улыбка просто не покидала меня весь вечер», — написала она.
Как и предполагало подавляющее большинство подписчиков, в семье знаменитого хоккеиста ожидается еще один мальчик.
«Добро пожаловать, маленький джентльмен!», — гласит плакат (к слову, с орфографической ошибкой), на фоне которого происходило торжество.
В том же стиле было оформлено все помещение, посуда и угощение.
«Вау! Хоккейная команда Ови! Браво, Анастасия!»
«Второй мальчик! Значит еще за девочкой пойдете».
«Настенька, будешь в мужском обществе королева».
«Два парня! Даешь хет-трик!» — шутят комментаторы.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, о том, что младшая дочь покойной актрисы Веры Глаголевой снова беременна стало известно неделю назад, когда Шубская выложила в сеть свежее семейное фото. Старшему сыну звездной пары только что исполнилось полтора года.
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