Кубок чемпионата Европы по футболу могут выставить в Мариинском театре
Глава комитета Евро-2020 подтвердил, что организаторы ведут переговоры с культурным учреждением.
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Фото, видео: ТАСС/ Â©INPHO/Tommy Dickson, Демьянчук Александр; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Местом демонстрации кубка грядущего чемпионата Европы по футболу может стать Мариинский театр. Об этом заявил РИА Новости директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.
По его словам, последовательность перемещения трофея прорабатывается. Все места, где жители и гости Северной столицы смогут его увидеть, должны быть широко известны. В том числе ведутся переговоры с театром оперы и балета. Уже есть информация, что кубок выставят на стадионах «Санкт-Петербург» и «Петровский». Программу обнародуют заранее, когда учтут все возможные варианты.
Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Впервые в истории матчи финальной части турнира пройдут в 12 городах разных стран Европы. Четыре встречи чемпионата примет арена на Крестовском острове. 30 апреля трофей турнира будет находиться в Москве, а в последующие три дня — в городе на Неве.
Ранее 5-tv.ru писал, что комиссия УЕФА проверила готовность Санкт-Петербурга к Евро-2020.
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