Нелли Ермолаева села на корточки в обтягивающем кожаном костюме и «взорвала» сеть
Подписчики не оценили стараний 33-летней теледивы и назвали ее поведение в ролике — «кривлянием».
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
Фото, видео: Instagram @ermolaevanelly
Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева взбудоражила подписчиков Instagram сексуальным видео. На кадрах 33-летняя теледива позирует, соблазнительно сидя на корточках перед зеркалом в обтягивающем кожаном костюме. Необычный наряд прекрасно подчеркнул изгибы идеальной фигуры звезды. Вдобавок ко всему в ролике Ермолаева эротично надувает и облизывает губы.
«Почему многие девушки, когда себя фоткают или снимают, делают так губы?» — спросила знаменитость у подписчиков.
Поклонники Нелли Ермолаевой не оценили маленькой шалости кумира. Большинство фолловеров восприняли ролик теледивы чересчур серьезно. А ведь она всего лишь хотела спародировать девушек, которые делают на фото и видео губы-«уточки».
«Вот в чем смысл этих кривляний? Неужели это красиво?»
«Неля, я тебя уважала всегда, но сейчас мне кажется тебя несет не в ту степь… Очнись, приди в себя!» — написали фолловеры.
Однако среди пользователей соцсети нашлось много тех, кому Нелли Ермолаева показалась на кадрах безумно сексуальной. Фанаты похвалили любимицу за фирменный стиль обольстительницы.
«Секси-чикуля!»
«Самая сексуальная девочка», — высказались юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обнаженная Нелли Ермолаева эффектно присела на пианино.
Нашли ошибку?