Нелли Ермолаева села на корточки в обтягивающем кожаном костюме и «взорвала» сеть

Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева взбудоражила подписчиков Instagram сексуальным видео. На кадрах 33-летняя теледива позирует, соблазнительно сидя на корточках перед зеркалом в обтягивающем кожаном костюме. Необычный наряд прекрасно подчеркнул изгибы идеальной фигуры звезды. Вдобавок ко всему в ролике Ермолаева эротично надувает и облизывает губы.

«Почему многие девушки, когда себя фоткают или снимают, делают так губы?» — спросила знаменитость у подписчиков.

Instagram @ermolaevanelly

Поклонники Нелли Ермолаевой не оценили маленькой шалости кумира. Большинство фолловеров восприняли ролик теледивы чересчур серьезно. А ведь она всего лишь хотела спародировать девушек, которые делают на фото и видео губы-«уточки».

«Вот в чем смысл этих кривляний? Неужели это красиво?»

«Неля, я тебя уважала всегда, но сейчас мне кажется тебя несет не в ту степь… Очнись, приди в себя!» — написали фолловеры.

Однако среди пользователей соцсети нашлось много тех, кому Нелли Ермолаева показалась на кадрах безумно сексуальной. Фанаты похвалили любимицу за фирменный стиль обольстительницы.

«Секси-чикуля!»

«Самая сексуальная девочка», — высказались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обнаженная Нелли Ермолаева эффектно присела на пианино.